وكيل تعليم البحيرة: انتهاء امتحان اليوم الأخير بالثانوية العامة الدور الثاني دون شكاوى

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، والتي عقدت على مدار 10 أيام، اتسمت بالهدوء والنظام، حيث لم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أى شكاوى تؤثر على امتظام سير الامتحانات والتى تمت بسهولة ويسر.

وأضاف وكيل الوزارة، أن اليوم الأخير من امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة شهد أداء 3 امتحانات، حيث قام طلاب الشعبة العلمية علوم بأداء امتحان مادة الأحياء وطلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ثلاث ساعات من الساعة 9,00 صباحا وحتى الساعة 12,00 ظهرا وطلاب شعبة الرياضيات لامتحان الاستاتيكا لمدة ساعتين من الساعة 9,00 صباحا وحتى 11,00 صباحا.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه سبق الامتحانات رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتيسير على أبنائنا الطلاب، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني 5465 طالبا وطالبة منهم 1388 طالبا بالشعبة الأدبية وعدد 3765 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم وكذلك 312 بشعبة علمى رياضة.

كما اتخذت المديرية والإدارات التابعة لها كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.