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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. التاكسي الروبوت سيارات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو

التاكسي الروبوت سيارات
التاكسي الروبوت سيارات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لسيارات ذاتية القيادة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، والتي أصبحت مشهدًا معتادًا على الأشخاص في المدينة.

وتجوب السيارات المملوكة لشركة وايمو، المملوكة بدورها لعملاق التكنولوجيا ألفابيت "جوجل" بالإضافة لوايمو، في شوارع سان فرانسيسكو دون سائق، وهي تابعة لشركة كروز التي يملكها عملاق صناعة السيارات "جنرال موتورز".

وكانت سلطات كاليفورنيا قد أجازت قبل حوالي ثلاثة أسابيع توسيع خدمات سيارات الأجرة الذاتية القيادة التي توفرها شركتا "وايمو" و"كروز" في سان فرانسيسكو. 

وسُمح لمركبات "وايمو" بالتنقل ضمن سرعات تصل إلى 65 ميلاً في الساعة 105 كيلومترات في الساعة من دون وجود أي شخص خلف عجلة القيادة، حتى عندما يكون الطقس غير مستقر.

أما شركة "كروز" فسُمح لها بتفعيل خدمة الركاب في سان فرانسيسكو ضمن رحلات بسرعات لا تزيد عن 35 ميلاً في الساعة، فيما لم يُسمح لها بتشغيل المركبات عندما يكون الضباب أو الدخان كثيفين.

سان فرانسيسكو سيارات ذاتية القيادة شركة كروز جوجل صناعة السيارات