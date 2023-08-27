اجتماع تنسيقي بين التعليم والصحة والهلال الأحمر بشمال سيناء لمناقشة أوجه التعاون المشترك

استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وأعضاء جمعية الهلال الأحمر المصري، لمناقشة أوجه التعاون المشترك.

وقال وكيل وزارة التعليم، إنه طبقًا لبروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية الصحة ومنظمة الهلال الأحمر المصري، يجري اليوم مناقشة وحل بعض المشاكل والموضوعات التي تخص أبنائنا الطلاب والعمل على حل هذه المشكلات بالطرق العلاجية الصحيحة مثل ظاهرة التسرب التعليمي وظاهرة التعثر الدراسي وظاهرة عدم الإنتظام الدراسي.

وأضاف أنه يجب أن نتضافر جميعًا ونتعاون لحل أي مشكلة تواجه الطالب مع تحديد الدور الذي يلعبه كل فرد منا، مشيدا بالدور المهم الذي تلعبه التربية الإجتماعية متمثلًا في الأخصائي الإجتماعي بالمدارس والدور المهم الذي يقوم به داخل المدرسة وبين الطلاب.

كما أشار إلى التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني،وبين مديرية الصحة وذلك في حالات الطلاب الدمج وعمل كافة الإجراءات والقياسات للطلاب والمساعدة في إلحاقهم في مدارس التربية الخاصة.

وطرحت إحدى أعضاء جمعية الهلال الأحمر المصري سؤالا لإيهاب المغربي موجه عام التربية الاجتماعية عن دور الأخصائي الإجتماعي في المدارس من حيث رصد وعلاج المشكلات التي تخص الطلاب، فأجاب عليها بأنه لدينا كافة الإمكانيات من حيث رصد الحالة ومتابعتها والعمل على علاجها وحلها من كافة النواحي وذلك بإستخدام الطلاق العلاجية الحديثة.

كما تحدث الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بأنه سيجري عقد دورات تدريبية متخصصة للأخصائيين بالمدارس لتدريبهم على كيفية التعامل مع الطلاب في كافة المراحل السنية المختلفة مع حل المشاكل نفسيًا وعلاجيًا وانه تم توفير أخصائيين نفسيين بالمستشفى وأنهم على كافة الاستعدادات لإستقبال الطلاب الذين لديهم مشاكل نفسية وذلك بتحويلهم رسميا إلى المستشفى عن طريق الزائرة النفسية بالمدرسة.