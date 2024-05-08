مصرع طالبة دهستها سيارة مسرعة أعلى محور الضبعة بالوراق

لقيت طالبة مصرعها جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسدها أعلى محور الضبعة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عبور طالبة 20 سنة الطريق صدمتها سيارة ملاكي مما تسبب في مصرعها جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.