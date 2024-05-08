ads
الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

عودة العمل بقسم الطوارئ بمستشفى السويس العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، الدكتور أمل رشدي، عن عودة العمل مبنى الطوارئ لجراحة والعظام بمستشفى السويس العام بعد توقفها فى بداية العام الحالي.

وأضافت رشدي، فى تصريحات صحفية لها اليوم، عن أن المبني الجديد للطواري يعد إضافة مهمه وقوية للمنظومة الصحية لخدمة أهالى محافظة السويس، لافته إن المبنى الجديد يضم عدد 12 سرير داخلي و10 اسره عنايه مركزه بالاضافه الي  5 غرف عمليات .

وقالت انه سيتم استقبال حالات طوارئ الجراحه العامه والعظام كمرحله اولي من التشغيل،  هذا بجانب الخدمات التي تقدم  بالمستشفى في أقسام الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية والكلي الصناعي.

كما أشارت إلي أن المبني الجديد سيوفر جميع سبل الدعم لتقديم كافة أوجه الخدمات لمرضي الطوارئ والحالات العاجلة ، مضيفا أنه مازال العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى العام يعمل بشكل يومي .

المبني الجديد العيادات الخارجية الصحة والسكان السويس الجراحة العامة سويس مستشفى السويس العام وزارة الصحة والسكان