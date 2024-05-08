عودة العمل بقسم الطوارئ بمستشفى السويس العام

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، الدكتور أمل رشدي، عن عودة العمل مبنى الطوارئ لجراحة والعظام بمستشفى السويس العام بعد توقفها فى بداية العام الحالي.

وأضافت رشدي، فى تصريحات صحفية لها اليوم، عن أن المبني الجديد للطواري يعد إضافة مهمه وقوية للمنظومة الصحية لخدمة أهالى محافظة السويس، لافته إن المبنى الجديد يضم عدد 12 سرير داخلي و10 اسره عنايه مركزه بالاضافه الي 5 غرف عمليات .

وقالت انه سيتم استقبال حالات طوارئ الجراحه العامه والعظام كمرحله اولي من التشغيل، هذا بجانب الخدمات التي تقدم بالمستشفى في أقسام الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية والكلي الصناعي.

كما أشارت إلي أن المبني الجديد سيوفر جميع سبل الدعم لتقديم كافة أوجه الخدمات لمرضي الطوارئ والحالات العاجلة ، مضيفا أنه مازال العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى العام يعمل بشكل يومي .