البورصة تخسر 22.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 22.2 مليار جنيه، مدفوعة لمبيعات المستثمرين العرب ، ليسجل في الختام 1.759 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.67%، ليغلق عند مستوى 25,988.93 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.86%، ليغلق عند مستوى 5,750.71 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.82%، ليغلق عند مستوى 8,252.02 نقطة.

وتراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 1.02% ليغلق عند 31,832.73 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.67%، ليغلق عند مستوى 11,187.25 نقطة، وهبط أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 5,174.85 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 65.2 مليون جنيه، 260.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 325.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 712.9 مليون سهم، من خلال 103.9 ألف صفقة منفذ.