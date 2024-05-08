"خطورة المخدرات على الإنسان والمكان".. ندوة بجامعة حلوان الأهلية

عقدت جامعة حلوان الأهلية ندوة بعنوان "خطورة المخدرات على الإنسان والمكان"، بالتعاون مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان وذلك في إطار اهتمام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية بتنمية الوعي لدى شباب الجامعة.

شارك في الندوة الدكتورة سماح سالم مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، والدكتور محمد مصطفى الخبير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، و أميرة رجب المشرف على إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات.

وأكد الدكتور السيد قنديل على ضرورة استمرار مثل هذه الندوات التي تساهم في تنمية وعي شباب الجامعة بمخاطر تعاطي المخدرات، في ظل استهداف الشباب لتحويلهم من قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة المجتمع وتبدد ثرواته.

وأشارت الدكتورة سماح سالم، إلى الدور والجهود التي يمكن أن تقوم بها الجامعة في وقاية شبابها من أضرار التعاطي والإدمان، من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية والتعاون مع مؤسسات المجتمع، لتقديم المعلومات الصحيحة.

كما تطرق الدكتور محمد مصطفي، أميرة رجب، إلى كيفية اكتشاف المتعاطي، وأهم المظاهر الدالة على الإدمان، وكيفية الوقاية من خطر المخدرات.