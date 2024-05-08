جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية لاعتماد كلية طب الاسنان

استقبلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، فريق لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم واعتماد كلية طب الاسنان والتي تستمر أعمالها حتى 9 مايو ٢٠٢٤، وضم الفريق الدكتور شذا محمد عبد النبي حماد رئيساً، وعضوية كل من الدكتورة نجوى عبد الهادي، والدكتورة نادية عز الدين محمد، والدكتورة عبير سعد جاويش. جاء ذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور احمد فتح الله عميد الكلية، والدكتورة هبه الله عاطف الشيمى مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة عبير سيد معوض نائب مدير المركز، والدكتور احمد نبيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها عبد القوى منسق الزيارة.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن حصول كليات الجامعة والبرامج الدراسية المختلفة علي الاعتماد احد اهم السبل لتحقيق رسالة واهداف الجامعة من اجل تعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية وجذب المزيد من الطلاب الوافدين.

وأشار إلي أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف الي تحقيق التميز في البرامج والخدمات التعليمية وتنفيذ البحوث المبتكرة من أجل المساهمة بفاعلية في تقديم خدمات مجتمعية متميزة تشارك في مواجهة التحديات القومية وبناء اقتصاد قومي يقوم علي المعرفة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وجدير بالذكر، أن فريق الهيئة ستقوم بفحص جميع الوثائق والملفات والإمكانيات المادية والبشرية، وعقد لقاءات منفصلة مع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب و الجهاز الإداري بالإضافة إلى لقاءات مع المجتمع المدني، لقياس علاقة تلك الكليات بالمجتمع فى تقديم خدماتها، ومساهماتها في تطوير المقررات ومواصفات الخريج.