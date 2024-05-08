آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد إصابته بالسرطان

كشف الشاعر السعودي صالح الشادي عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد إصابته بمرض سرطان البروستاتا، خلال لقاء تليفزيوني موضحًا "بداية المرض مع فنان العرب كانت قبل شهر رمضان الماضي".

وقال صالح السعودي: "بدأ المطرب محمد عبده رحلته العلاجية في فرنسا، ثم رفض استكمالها لرغبته في العلاج داخل المملكة العربية السعودية، وعاد بالفعل إلى جدة واستكمل علاجه في أحد المستشفيات مع وجود فريق من الأطباء يتابع حالته، في فرنسا ودبي وجدة".

وأضاف: "إنزيم السرطان أصبح أقل من المتوقع وذلك بعد جلساته العلاجية، وأعتقد أن فنان العرب لم تكن لديه رغبة في إعلان إصابته بمرض السرطان لولا التسريبات التي حصلت من خلال المراسلات بينه وبين الأمير بدر رحمه الله".

وفي هذا السياق، فاجأ المطرب محمد عبده محبيه بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان، عبر رسالة صوتية بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن آل سعود، قائلًا: "أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي.. الله معانا والله يحبنا محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا".