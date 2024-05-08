الصحة العالمية: الوضع في رفح وصل إلى مستوى طوارئ غير مسبوق مع تزايد أعداد النازحين

أكد مدير منظمة الصحة العالمية في غزة الدكتور "أحمد ضاهر" أن الوضع في رفح الآن وصل إلى مستوى طوارئ غير مسبوق، مشيرا إلى تزايد أعداد النازحين باتجاه منطقة "المواصي"الواقعة إلى الغرب من رفح وبمحاذاة ساحل غزة على البحر المتوسط، وأن المنظمة تواصل تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية والمعدات.

وأضاف ضاهر الموجود حاليا في رفح أن "هناك مستودعا كبيرا للمنظمة في دير البلح وسط غزة، والذي من خلاله نستطيع أن نوزع المستلزمات الطبية لمناطق مثل رفح وخان يونس وشمال غزة".

وقال أن عدد النازحين يتزايد: "فعندما كنا في طريقنا إلى مكاتبنا، رأينا عددا كبيرا من النازحين قادمين من المناطق التي أصدرت الحكومة الإسرائيلية أوامر إخلاء لها، ومن ثم تزايد النازحين إلى منطقة مواصي رفح ومواصي خان يونس.

وأضاف أن هناك مستودع كبير في دير البلح في وسط غزة، والذي من خلاله نقدر أن نوزع المستلزمات الطبية لمناطق مثل رفح وخان يونس وشمال غزة.

وهناك أيضا مجمع ناصر الطبي حيث تقوم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بتوفير المستلزمات والمساعدة في إعادة الخدمات في المستشفى.

وقال تحث منظمة الصحة العالمية منذ بداية الحرب الحكومة الإسرائيلية على حماية المستشفيات.

والمنظمة تساعد المستشفيات من خلال تزويدها بالمستلزمات والمعدات الطبية. وساعدنا الشركاء في نصب المستشفيات الميدانية.

يوجد في رفح المستشفى الإماراتي للولادة، والذي يشهد 800 حالة ولادة شهريا. ويعد المستشفى من أهم المستشفيات في غزة. قمنا من خلال الشركاء بمساعدة المستشفى وتزويده بالاحتياجات.

وهناك مستشفيات ميدانية موجودة في عدة مناطق بما فيها رفح ودير البلح.