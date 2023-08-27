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الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالتعاون مع التضامن.. القوات المسلحة تنظم المرحلة الثانية من حملة (مودة)

المرحلة الثانية من
المرحلة الثانية من حملة (مودة)
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انطلاقًا من حرص القوات المسلحة على استمرار تفعيل دورها التوعوى لأبنائها خلال فترة تجنيدهم بما يسهم فى الارتقاء بمستوياتهم الثقافية والمعرفية التى تمكنهم من القدرة على التعامل الأمثل مع حياتهم الإجتماعية بعد إنتهاء فترة تأديتهم الواجب الوطنى تم تنظيم المرحلة الثانية من حملة (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

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ويهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كافة المشكلات، التى قد تواجههم فى المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم فى حفظ وإستقرار المجتمع المصرى.
 

القوات المسلحة وزارة التضامن مودة توعية الشباب الشباب المقبل على الزواج