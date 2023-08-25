طعنة نافذة في قلبه.. مقتل شاب إثر مشاجرة بجهينة في سوهاج

لقي شاب مصرعه اليوم الجمعة، وذلك إثر وقوع مشاجرة بينه وبين آخرين بنطاق قرية عنيبس دائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة شاب في العقد الثالث من عمره بناحية قرية عنيبس دائرة جهينة، إثر تعرضه لطعنة نافذة في قلبه بسلاح أبيض "مطواة"، عقب تعدي آخرين عليه بسبب خلافات بينهم.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي وإعداد تقرير بأسباب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثمان عقب ورود التحريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.