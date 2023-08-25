مو صلاح يتصدر عناوين الصحف البريطانية.. وكلوب يؤكد: صلاح ليس للبيع| فيديو

تصدر اسم لاعب ليفربول، النجم المصرى محمد صلاح، عناوين الصحف البريطانية، بعد التقارير التى أشارت مؤخرا عن اقترابه من الانتقال للدورى السعودى.

وقال يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق، إن محمد صلاح ليس للبيع على الإطلاق، قائلا: "محمد صلاح هو لاعب لليفربول، ليس هناك جديد.. صلاح ليس للبيع".

وأوضح أن سوق الانتقالات سيغلق في 1 سبتمبر، بينما السوق فى السعودية سيبقى مفتوحا لبعض الوقت، لافتًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قادر على وضع موعد محدد لكل الدول بخصوص سوق الانتقالات.

يذكر أن الاتحاد السعودي يسعى للحصول على خدمات صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالى، بتقديمه عرض مغري بقيمة 100 مليون يورو، لصالح الريدز، وسيحصل صلاح على راتبا يفوق الـ 200 مليون يورو سنويا، مما يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجرًا فى العالم متخطيًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.