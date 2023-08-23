الداخلية تواصل مداهمة أوكار تجار المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – مبلغ مالى).

- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).

- ضبط (أحد الأشخاص) .. حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة باب شرق ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى) .

- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى).

مديرية أمن السويس

- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بمحل مسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كيمة لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – مبلغ مالى).

- ضبط (أحد الأشخاص) .. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأربعين ، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – عدد 4 سلاح نارى – مبلغ مالى).

مديرية أمن كفرالشيخ

- ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بمحل سكنهما بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1.5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن البحيرة

- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور ، وبحوزته (70 قرص مخدر لعقار "التامول") .

مديرية أمن الشرقية

- ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسمى شرطة "أول وثان" العاشر من رمضان ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى ) .

مديرية أمن الدقهلية

- ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) .

مديرية أمن الغربية

- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى – سلاح أبيض – ميزان حساس).

- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى).

مديرية أمن مطروح

- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين ، وبحوزته (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام –مبلغ مالى).

- ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين ، وبحوزته (17 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى).

- ضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى).

مديرية أمن المنيا

- ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").. حال تواجدهما بمحل سكنهما بدائرة مركز شرطة ملوى ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى - ميزان حساس).

مديرية أمن سوهاج

- ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

مديرية أمن القاهرة

- ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون – مبالغ مالية "محلية وأجنبية – 10 طلقات آلية – 2 نظارة ميدان – سلاح أبيض - ميزان حساس).

- رصد إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة ، وأمكن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بالقاهرة) وبحوزته (كمية لمخدر الفودو وزنت "5" كيلو جرام – مبلغ مالى) .

منطقة السحر والجمال

- ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والحشيش" – مبلغ مالى).



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.