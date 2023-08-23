القبض على عاطل قتل صديقه ودفنه لسرقة أمواله وهاتفه فى الشروق

أقدم عاطل على استدراج صديقه وقتله ودفنه لسرقة أمواله وهاتفه المحمول فى الشروق .

تلقى لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بتغيب (شقيقه - مقيم بدائرة القسم) .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة مطروح وبمواجهته إعترف بقيامه بإستدراج المجنى عليه لأحد المبانى تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم .

عقب ذلك قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصى خشبيه محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت والإستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه" ، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمه فى إرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .