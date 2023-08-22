اجتماع الجيش والمخابرات.. استنفار في اليونان لمواجهة حرائق الغابات

شهدت اليونان خلال الساعات الماضية، اندلاع عدد كبير من الحرائق وصلت إلى 63 حريقا في مناطق مختلفة، في ظل ظروف مناخية قاسية بحسب تصريحات ممثل خدمة الإطفاء يانيس أرتوبيوس.

وكشف المسئول اليوناني أن حريقا في ضواحي الكسندروبوليس بشمال شرق اليونان اندلع منذ 19 أغسطس الجاري، ولم تنجح أجهزة الاطفاء في إخماده إلى الآن، وتم اخلاء 13 منطقة من هذه البقعة، بحسب ما أوردته وكالة "نوفوتسي" الروسية.

ومساء أمس، بدأت عمليات إخلاء في مستشفى ألكساندروبوليس. حيث اندلعت حرائق قوية في منطقتي كافالا ورودوبي في شمال شرق اليونان، وفي المنطقة الوسطى من بيوتيا، وكذلك في جزيرة إيبويا وفي منطقة آخايا في جزيرة بيلوبونيز.

وتسببت حرائق اليونان في إصابة فردين من طواقم الإطفاء اليوم الاثنين، خلال مكافحتهما للحرائق التي نشبت في غابات مدينة كافالا شمالي البلاد.

وفيما يتعلق بالمناطق التي أخليت بسبب الحرائق، فقد أعلنت السلطات اليونانية إخلاء القرى في المناطق الشمالية من مدن ألكسندروبوليس وكوموتيني وكافالا وأوريستيادا ومنطقة فيوتيا الوسطى وجزيرة إيفيا.

وأعلن خفر السواحل اليوناني أنه تم إجلاء 20 شخصا بواسطة قوارب خاصة من حريق اندلع في جزيرة كيثنوس، بينما كانت زوارق الدوريات والسفن الخاصة في حالة تأهب لأي عمليات إجلاء محتملة في مناطق الحرائق في فيوتيا وإيفيا.

وتعود أسباب استمرار الحرائق في اليونان إلى الرياح القوية، وأكد وزير أزمة المناخ والحماية المدنية اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، أن الساعات الـ 48 القادمة ستكون حرجة، بسبب الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة التي تسهم في تأجيج حرائق ضخمة وعلى نطاق واسع.

وعقدت الحكومة اجتماعا طارئا مع رؤساء هيئات الإطفاء والشرطة وخفر السواحل والقوات المسلحة والاستخبارات، وحظرت على المواطنين التوجه إلى الجبال والغابات حتى صباح الأربعاء، وأمرت بتسيير دوريات عسكرية.