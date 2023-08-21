الدوري الإنجليزي.. ساكا يقود هجوم أرسنال أمام كريستال بالاس

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل الرسمي لمواجهة كريستال بالاس، اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب كريستال بالاس "سيلهرست بارك"، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويغيب عن الجانرز المدافع الهولندي يوريان تيمبر الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى خلال مواجهة نوتنجهام فورست.

واعتمد أرتيتا على على بوكايو ساكا لقيادة الهجوم إلى جانب وإيدي نيكيتياه وجابرييل مارتينيلي ويعاونهم من الخلف ديكلان رايس وكاي هافيرتز.

ويبدأ أرسنال المباراة أمام كريستال بالاس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - بن وايت - ويليام ساليبا - يعقوب بارتي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - إيدي نيكيتياه - جابرييل مارتينيلي.

وفاز أرسنال في الجولة الأولى على نوتينجهام فورست بهدفين مقابل هدف، بينما فاز كريستال بالاس على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، مما يعني أن فوز أحد الطرفين سيجعله يتصدر الدوري الإنجليزي إلى جانب برايتون ومانشستر سيتي.