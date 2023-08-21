جامعة الوادي الجديد تشارك في الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

شاركت جامعة الوادي الجديد اليوم الإثنين بوفد طلابي في البرنامج التدريبي بعنوان "الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعافي بالجامعات المصرية، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد وبناء جيل واعٍ من الشباب وتوجيههم نحو الحقائق الدقيقة لطرق ومواجهة الإدمان بكافة صوره.

وأضاف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، أن البرنامج يأتي فى إطار توجيهات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بضرورة توعية الشباب بمخاطر وطرق الإدمان وتضمن البرنامج عقد ورش عمل ذاتية تناولت محاور الخطة الاستراتيجية وكيفية توظيف تلك الخطة داخل الجامعات المصرية، بالإضافة إلى ندوة عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات وسعي الدولة المصرية للحفاظ على استقرارها وسلامة مواطنيها.

وعلى هامش الملتقى تم إقامة العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لطلاب المعسكر، هذا وقد أرسل وفد جامعة الوادي الجديد برقية شكر إلى إدارة الجامعة على مشاركتهم الفعالة في هذا اللقاء متمنين للجامعة دوام التقدم والرقى.