قياسات بدنية للاعبي الأهلي قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين بموعد عمل القياسات البدنية والفحوصات الطبية قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي فترة الإعداد يوم 24 أغسطس الجاري بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أسابيع عقب نهاية الموسم.

ويخضع لاعبو النادي الأهلي لفحوصات طبية وقياسات بدنية شاملة بأحد المراكز الطبية، وذلك ضمن الإجراءات الطبية التي استقر النادي على إجرائها قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن النادي الأهلي سيخوض معسكر الإعداد بالنمسا يوم 28 أغسطس الجاري ويخوض خلاله عددا من المباريات الودية.