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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ماستر كلاس لـ حسين فهمي في الدورة الأولى لمهرجان الغردقة

الفنان حسين فهمي
الفنان حسين فهمي والسينارست محمد الباسوسي في الغردقة
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يعقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الأولى برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسى، في الفترة من 21 إلى 27 سبمتبر المقبل هذا العام، عدد من الحوارات والفعاليات مع صانعى الأفلام والنجوم الذين سيكشفون مسيرتهم الفنية ومشاريعهم الراهنة.
من أهم هذه الفعاليات والحوارات ماستر كلاس للنجم الكبير حسين فهمى، الذي تمتد مسيرته المهنية لأكثر من خمسة عقود، عمل خلالها كمساعد مخرج، كما مثّل  في أكثر من 100 فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني وعرض مسرحي، وعاد العام الماضى لمنصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد غياب دام 21 عاماً .

ويمنح المهرجان للحاضرين فرصة للتعرف على عالم النجم حسين فهمى السينمائي عبر التفاعل معه بشخصه وعبر حكاياته ودروسه المهنية النابعة من تجربته الطويلة الثرية .
ويهدف الماستر كلاس إلى إلهام نجوم المستقبل وخلق مجال للتعاون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرّة والخلّاقة حول كيفية التعامل مع الاعمال السينمائية والإبداعية التى خاضها على نطاق ممتد لاكثر من 50 عاما.
ومشاركة حسين فهمى في الدورة المقبلة للمهرجان إضافة مهمة لفعاليات الدورة الاولى كونه يتمتع بسيرة مهنية مميزة ويمتلك خبرات كبيرة أهلته للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.

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