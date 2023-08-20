أوكرانيا: مقتل وإصابة شخصين جراء 77 هجوما روسيا على خيرسون

الأحد 20/أغسطس/2023 - 10:41 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم/الأحد/، أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب آخر جراء 77 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" خلال اليوم الماضي شن العدو 77 هجوما حيث أطلق 422 قذيفة هاون ومدفعية ودبابات وقاذيفات جراد وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية، منهم 14 قذيفة على مدينة خيرسون".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في الإقليم ومنشأة بنية تحتية حيوية وأراض مصنع بخيرسون،مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر بجروح.