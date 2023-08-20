كنائس الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد التجلي

ترأس البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس للروم الأرثوذكس والأردن وسائر الديار المقدسة، قداسا احتفاليا في كنيسة الثالوث المقدس في جبل طابور للروم الأرثوذكس بالقرب من مدينة العفولة بمناسبة عيد التجلي بمشاركة متروبوليت الناصرة كرياكوس وعدد كبير من المطارنة والمتروبوليتيين والارشمندريتيين وكهنة الرعايا الأرثوذكس.

وجاء ذلك بحضور الآلاف من أبناء الرعية الارثوذكسية من مختلف مناطق الأراضي المقدسة والسفير والقنصل اليونانيين وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الروسي والقبرصي والروماني والجورجي والصربي غيرهم بالاضافة الى مشاركة عدد من الرهبان والراهبات والحجاج والزوار من اليونان وروسيا ورومانيا وقبرص واوكرانيا وغيرها من الدول الاوروبية .

وأقيمت مراسم القداس الساعة الثامنة من مساء أمس واستمرت حتى الرابعة والنصف من صباح أمس في ساحة الكنيسة في جبل طابور نظرا للآعداد الكبيرة من المشاركين حيث توافدت حافلات المصلين من مختلف مناطق القدس للمشاركة بالعيد بحيث تعذر تواجدهم جميعا داخل الكنيسة.

وشدد البطريرك ثيوفيلوس الثالث خلال الكلمة التي القاها مساءً على أهمية استخلاص العبر من معجزة عيد التجلي حين صعد السيد المسيح له المجد مع ثلاثة من تلامذته بطرس ويعقوب ويوحنا الى قمة جبل طابور ليصلوا وهناك تجلى السيد المسيح وأضاء وجهه كالشمس فأصبحت ثيابه بيضاء كالثلج فأذا بتلاميذه يرونه يتحدث مع النبيين موسى وأيليا.

ثم منح البطريرك جميع الشاركين الحضور البركة الالهية.

وأعقب القداس الرئيسي مراسم استقبال للبطريرك ثيوفيلوس الثالث والمطارنة والمرافقين الذين زاد عددهم على الخمسين.

وفي الساعة الثامنة ترأس مطران الناصرة المتروبوليت كيرياكوس قداسا احتفاليا حاشدا في كنيسة الثالوث المقدس في جبل طابور تلاه دورة احتفالية حول الكنيسة وضيافة مقدمة من الارشمندريت ايلاريون رئيس الدير للروم الارثوذكس في جبل طابور لجميع المؤمنين والحضور المشاركين بالقداس الاحتفالي بالمناسبة.

حجاج من روسيا وجورجيا ولتوانيا وقبرص واليونان واكرانيا وصربيا واستراليا وكندا واميركا والضفة الغربية وغزة والقدس والأراضي المقدسة في كنيسة التجلي في جبل طابور

وفي هذا السياق ترأس القداس الاحتفالي بمناسبة عيد التجلي في كنيسة ستنا مريم للروم الارثوذكس بالجثمانية في القدس رئيس أساقفة جرش المطران ثيوفانس والرئيس الروحي لكنيسة العذراء مريم بالجثمانية الارشمندريت نكتاريوس.والارشمندريت ابيفانيوس،والارشمندريت بورفيريوس.والارشمندريت أثناسيوس.والارشمندريت برثينوس.وكاهن طائفة الروم الارثوذكس الاب جورج خضر برامكي ولفيف من الكهنة والقى المطران ثيوفانس عظة بليغة عن معاني التجلي ثم منح الحضور البركة الالهية وشارك حشد كبير من الرهبان والراهبات اليونان والروس والحجاج والزوار اليونان والروس الجالية اليونانية في القدس والمختار جورج قمر ووجهاء وابناء وعائلات طائفة الروم الارثوذكس والشبيبة الارثوذكسية من القدس .

كنيسة مريم العذراء بالجثمانية السريان الارثوذكس

وفي هذا السياق ترأس المطران مار أنتيموس جاك يعقوب النائب البطريركي العام للكنيسة الانطاكية السريانية الارثوذكسية في القدس والاردن وسائر الديار المقدسة القداس الاحتفالي الالهي لمناسبة عيد التجلي وذلك في كنيسة مريم العذراء في الجثمانية في القدس وعاونه الربان شمعون جان والربان بولس خانو وعاونهم الشماس الياس غطاس والشماس حضر ولفيف من الشمامسة والشماسات وجوقة الكنيسة .

تخلل القداس سيرة التجلي والظهورات التي جرت على جبل طابور ولقاء السيد المسيح مع موسى وأيليا تبع ذلك عظة من اجل السلام لهذه الارض المقدسة والامن والامان والمحبة والخير لينعم فيها جميع المؤمنين ثم منح البركة الالهية للجميع.

وحضر القداس الاحتفالي المختار سامي برصوم والمجلس الملي ولجان المؤسسات السريانية الارثوذكسية الكشفية والاجتماعية وأعضاء الهيئة النسائية السريانية الارثوذكسية في القدس ووجهاء وابناء وعائلات السريان الارثوذكس من القدس وبيت لحم .

وفور انتهاء القداس الاحتفالي تقبل الاباء الاجلاء والكهنية التهاني من جميع المشاركين في صالون كنيسة دير مار مرقس للسريان الارثوذكس داخل البلدة الفديمة بالقدس.

كنيسة القديس بورفيريوس للروم الارثوذكس-غزة

كما أقيم في كنيسة القديس بورفيريوس للروم الارثوذكس في مدينة غزة قداس احتفالي كبير بمناسبة عيد التجلي ترأسه رئيس أساقفة طبريا الكسيوس النائب البطريركي للروم الارثوذكس في غزة عاونه الارشمندريت أمفيلوخيوس ووكلاء الكنيسة والشمامسة .

والقى المطران الكسيوس سيرة ذكرى التجلي على جبل طابور تيع ذلك ثلاث دورات احتفالية داخل الكنيسة شارك معه جميع ابناء طائفة الروم الارثوذكس وصلوا من اجل الآمن والآمان والسلام والخير والمحبة بين كافة المؤمنين ومن أجل ان يسود العدل والسلام في هذه الارض المقدسة. ثم منح المطران أليكسيوس البركة الالهية لجميع المؤمنين المشاركين في القداس.

حضرها ووكلاء الكنيسة والمؤسسات والاندية والشبيبة الرومية الارثوذكسية وطلاب وطالبات مدارس الاحد ووجهاء وأبناء وعائلات طائفة الروم الارثوذكس في غزة وضواحيها.

دير النبي اليشع للروم الارثوذكس اريحا

وفي هذا السياق اقيم قداس احتفالي بهذه المناسبة في كنيسة النبي اليشع للروم الارثوذكس في مدينة اريحا تراسه رئيس الدير الارشمندريت فيلومينوس عاونه الارشمندريت خريسوستومس،والارشمندريت جراسيموس،ووكلاء الكنيسة،والقى الارشمندريت فيلومينوس، سيرة ذكرى التجلي على جبل طابور، تبع ذلك ثلاثة دورات احتفالية داخل الكنيسة، شارك معهم الدكتور حنا فراج والمختار فؤاد عماد جهشان ورجالات ووجهاء وابناء وعائلات رعية الروم الارثوذكس في اريحا وصلوا من اجل الآمن والآمان والسلام والخير والمحبة بين كافة المؤمنين ومن اجل ان يسود العدل والسلام في هذه الارض المقدسة. ثم منح الارشمندريت فيلومينوس البركة الالهية لجميع المؤمنين المشاركين في القداس.

وفي سياق متصل اقيم قداس احتفالي بعيد التجلي في كنيسة رأس المسيح للاقباط الارثوذكس داخل كنيسة القيامة في القدس، تراسه رئيس الاساقفة ابراهام مطران كنيسة الاقباط الارثوذكس في القدس والشرق الادنى،عاونه الارشمندريت عزريا الاورشليمي،والارشمندريت انطونيوس الاورشليمي،الارشمندريت حنانيا الاورشليمي،الارشمندريت بيشوى الاورشليمي،ولفيف من الكهنة ورجال الاكليريوس والشمامسة،والقيت سيرة ذكرى التجلي على جبل طابور،وعلى انغام المرنم دنيال سعيد والجوقة،تبع ذلك تبخير كافة الاماكن المقدسة،شارك فيها مسؤول الاستاتيسكو سليم ميناريوس،وراهبات الاقباط الارثوذكس، ووجهاء وابناء وعائلات الاقباط الارثوذكس والحجاج والزوار الاقباط.