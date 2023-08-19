النمر يتفقد منفذ "ضد الغلاء" للسلع الغذائية بأشمون

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم السبت منفذ "ضد الغلاء" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون ، حيث تم الإشراف علي توزيع المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلي فتح منافذ بكافة الوحدات المحلية القروية ، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض والمنافذ تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار .

وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين .