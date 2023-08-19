الصين ترفض الإفراج عن مواطنين هاربين من كوريا الشمالية.. وسيول: بكين تحتجز 2000 لاجئ هربوا من النظام القمعي في بيونج يانج

رفضت الصين طلب كوريا الجنوبية بالإفراج عن الكوريين الشماليين المعتقلين بأراضيها والذين غادروا وطنهم واحتُجزوا وهم يحاولون شق طريقهم إلى دولة أخرى هربًا من النظام القمعي في بيونج يانج.

وقال وزير التوحيد الكوري الجنوبي كيم يونج هو في ندوة في سيول، إن الصين تحتجز ما يصل إلى 2000 هارب كوري شمالي يواجهون عقوبات شديدة للهروب من نظام كيم القمعي.

وقدرت إليزابيث سالمون، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، عدد المنشقين الكوريين الشماليين في الصين اعتبارًا من عام 2022 الذي استخدمه الوزير الكوري الجنوبي.

وتعتبر الصين الكوريين الشماليين الذين يدخلون بلادها مهاجرين غير شرعيين وليسوا لاجئين وتعتقلهم عندما يتم القبض عليهم، ثم تعيدهم إلى كوريا الشمالية التي تعاملهم كخونة.

ويتوقع المدافعون عن حقوق الإنسان أن تعيد الصين أولئك المحتجزين عند إعادة فتح الحدود بين الصين وكوريا الشمالية بالكامل بعد إغلاقها خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال كيم يونغ هو: "نطلب تعاون الحكومة الصينية بشأن قضية الهاربين الكوريين الشماليين المحتجزين في الصين الخاضعين للإعادة القسرية إلى كوريا الشمالية".

وتابع كيم أن الصين عليها التزام بالالتزام بالمعايير الدولية التي تحظر الإعادة القسرية، مضيفًا أن حكومة كوريا الجنوبية ستقبل جميع الهاربين الذين يرغبون في القدوم إلى كوريا الجنوبية.

جاءت دعوة كوريا الجنوبية للصين لوقف إعادة الهاربين الكوريين الشماليين قبل يومين من القمة الثلاثية التاريخية التي استضافتها واشنطن في سيول وطوكيو في كامب ديفيد يوم الجمعة، وقالت بكين إنها تعارض اجتماع قادة الدول الثلاث.

وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، للخدمة الكورية في إذاعة صوت أمريكا: "لقد تعاملت الحكومة الصينية طوال الوقت مع القضايا المتعلقة بدخول كوريا الديمقراطية بشكل غير قانوني إلى الصين تمشيا مع القوانين الصينية والقانون الدولي والإنسانية."

وصدقت الصين على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 في عام 1982 وهي ملزمة باتباع مبدأ عدم الإعادة القسرية للاتفاقية، وهذا هو مبدأ القانون الدولي الذي يمنع الدولة التي تستقبل طالبي اللجوء من إعادتهم إلى بلد قد يكونون فيه في خطر محتمل.

وأصبحت العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية أوثق مع زيادة التوترات بين بكين وواشنطن، اتفقت الدولتان الأسيويتان على زيادة التعاون عندما زار وفد صيني بيونغ يانغ في يوليو، حيث احتفل الحلفاء بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية 1951-1953.