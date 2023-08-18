بالأسماء.. إصابة 4 أطفال في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أطفال بكسور جروح متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سياره ملاكي مع توك توك على طريق ( دمنهور - حوش عيسى)، أمام قرية الصفاصيف بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة دمنهور، إخطارًا يفيد وقوع استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:" إسراء صلاح رجب، 13 عامًا، هاجر صبحي علي، 13 عامًا، أية محمد رجب، 17 عامًا، فرحة سمير عبد الحليم، 14 عامًا"، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات