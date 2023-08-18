مجد القاسم: منعت من الغناء لأسباب خارجة عن إرادتي

قال الفنان مجد القاسم خلال لقائه في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، ويذاع علي شاشة تليفزيون الحياة أنه ينتمي لعائلة مكونة من 9 أولاد وبنتين، وأنه عشق آلة العود، حيث تأثر بالفنان فريد الأطرش في بداياته وكان محبا لموسيقاه.

وأضاف القاسم: اسمي الحقيقي هو معضاد القاسم وأنه يحب التلحين أيضا بجانب الغناء، حيث لحن لنفسه العديد من الأغنيات منها أغنية رفقا مولاتي وأنه توقف ومنع من الغناء لأكثر من أربعة سنوات، لظروف خارجة عن إرادته.

وأضاف مجد: أول من شجعني على التواجد في مصر هو الفنان الراحل سيد مكاوي فقد أعجب بصوتي في أول لقاء بيننا وقال لي "انت هايل"، رغم أن صوتي كان نشازا في أول أغنية أديتها أمام سيد مكاوي.

وكشف مجد القاسم خلال الحلقة كواليس غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة، كما أهدى البرنامج أغنية حصرية تذاع لأول مرة بعنوان "البيت الأولاني".

أيضا تحدث مجد القاسم عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله، وذكر أول أجر تقاضاه في بداية مشواره الفني عن ألبوم "كوكتيل" لم يكتب اسمه عليه.

كما كشف القاسم كواليس مسلسل فريد الأطرش، الذي توقف لأسباب خارجة إرادته بعد المشاركة في تحضيره أكثر من ٣ سنوات، متحدثا عن عدة أسرار من حياة ملك العود.

ولأول مرة يتحدث القاسم عن حياته الشخصية قائلا: أنا زوج مثالي، ممكن أقعد 3 أيام ف البيت.