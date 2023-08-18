بورصة أخبار النجوم| اليوم.. أنغام بمهرجان العلمين

تحيي المطربة أنغام، اليوم الجمعة، 18 أغسطس الجاري، حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ومن المقرر أن تقدم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها، التي تنال إعجاب جمهورها، منها: اكتبلك تعهد، حالة خاصة، مطمنة، بين البينين، سيدي وصالك، أساميك الكتير، هنفضل نرقص، هدنة، مجبش سيرتى، حتة ناقصة، طول ما أنت بعيد، أنا ساندة عليك، اتجاه واحد، ياريتك فاهمنى، وغيرها.

ومن المقرر إقامة حفلات يوم 25 أغسطس الجارى لـ"الرابر العالمى روس".

ويشار إلى أن حفلات مهرجان العلمين حققت نجاحًا كبيرًا ورفعت شعار كامل العدد منذ انطلاقها، مثل حفل الكينج محمد منير الذى شاركه فيه المطرب حميد الشاعري، حيث غنى كل منهما أغاني منفردة.

وبالنسبة لمنير فقد غنى «الرزق على الله وعلمونى عنيكى والشمندورة ويا سمرة»، أما الكابو فغنى «جلجلى وعودة وعينى ولون فستانك وين أيامك وين»، كما غنى الكينج والكابو دويتو «عالم جرىء» حيث استعاد الثنائي ذكريات 30 عامًا مضت، عندما غنيا سويًا لأول مرة. وأيضًا حفل مدحت صالح وريهام عبد الغفور الذى أقيم الخميس الماضى.

الفنانة أنغام

بعد "حلم عزيز".. عز مع منة شلبى فى "لعبة موت"

وافق الفنان أحمد عز على بطولة فيلم جديد يحمل اسم "لعبة موت"، وذلك بمشاركة الفنانة منة شلبى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق حول فترة زمنية محددة بداية من فترة الأربعينيات والخمسينيات، ويجسد عز فى العمل شخصية صعيدى، الفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج أحمد علاء الديب.

ومن المقرر بدء التصوير فى شهر سبتمبر المقبل، ويعتبر هذا العمل هو التعاون الرابع الذى يجمع بين أحمد عز ومنة شلبى بعد مشاركتهما فى 3 أفلام هى: «شباب تيك أواى» عام 2004، و«بدل فاقد» عام 2009، ومؤخرا فى «الجريمة» فى 2022، وكانت منة شلبى ظهرت ضيفة شرف فى فيلم «حلم عزيز» الذى قدمه أحمد عز عام 2012.

الفنان أحمد عز

غادة عادل تدخل "الملاحات" مع داليا مصطفى

وافقت الفنانة غادة عادل على بطولة مسلسل "الملاحات"؛ حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى، مكون من 30 حلقة، ويتناول العمل مشاكل الصيادين فى منطقة البرلس، ومدى تأثير مشروع "حياة كريمة" على حياتهم، إذ يعتبر أول عمل درامى يناقش هذه القضية، وسيكون أغلب التصوير تحت المياه.

ويشارك فى بطولة العمل بجانب غادة عادل، داليا مصطفى، نهال عنبر، عابد عنابى، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقى أبطال العمل لحين تحديد موعد التصوير، المسلسل من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ومن المقرر عرضه فور الانتهاء من تصويره على إحدى القنوات الفضائية.