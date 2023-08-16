رسالة ماجستير عن العلاقة بين ضغوط العمل والأداء الوظيفي لمعلمات رياض الأطفال

حصلت الباحثة أسماء إبراهيم حمدان عبدالحميد، على درجة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية برسالة، تحت عنوان “دراسة مقارنة عن العلاقة بين ضغوط العمل والاحتراق النفسي والأداء الوظيفي لدى معلمات رياض الأطفال وأقرانهن في التعليم الأساسي”.

تهدف الدراسة للكشف عن طبيعة العلاقة بين ضغوط العمل والاحتراق النفسي والأداء الوظيفي لدي معلمات رياض الأطفال و التعليم الاساسي، والكشف عن طبيعة العلاقة بين كل من ضغوط العمل والاداء الوظيفي للمعلمات، وأيضا طبيعة العلاقة بين الاحتراق النفسي والاداء الوظيفي للمعلمات.

وأكدت نتائج الدراسة، ما يلي:

- وجود علاقة موجبة في كل من العينتين (رياض الأطفال، التعليم الأساسي) بين ضغوط العمل والاحتراق النفسي والأداء الوظيفي.

-وجود علاقة بين الضغوط الاجتماعية والضغوط الشخصية والضغوط الاقتصادية وبين الأداء الوظيفي لدى معلمات التعليم الأساسي فقط.

-وجود علاقة موجبة بين كل من مقياس الاحتراق النفسي (ككل، أبعاده، الإجهاد الانفعالي، نقص المشاعر بالإنجاز) وبين الأداء الوظيفي .

-عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين معلمات (رياض الأطفال، معلمات التعليم الأساسي) بين ضغوط العمل والاحتراق النفسي

تكونت لجنة المناقشة والحكم من د. محمد اسماعيل حميدة أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس رئيسا ومناقشا ود. تامر شوقي إبراهيم أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس مشرفا، ود . عاصم عبد المجيد كامل أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة مناقشا.

وحصلت الباحثة بعد المناقشة العلنية على درجة الماجستير في الدراسات التربوية تخصص الصحة النفسية بتقدير ممتاز.