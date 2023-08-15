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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد عملية جراحية دقيقة.. تفاصيل وفاة ابن شقيق وليد توفيق

وليد توفيق
وليد توفيق
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أعلن الفنان وليد توفيق عن رحيل ابن شقيقه معاون أول توفيق محمد فواز توتونجى أحد قوى الأمن الداخلي، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وتقدم جنازة ابن شقيق وليد توفيق، اليوم، بعد صلاة الظهر من مسجد طينال، كما يقام العزاء يومي الخميس والجمعة، بمسجد الرحمن الضناوي فى طرابلس.

وكان قد خضع الراحل لعملية جراحية دقيقة، وطلب وليد توفيق التبرع بالدم لابن شقيقه قبل أن يعلن وفاته.

وكان الفنان وليد توفيق، قد طرح فى شهر مارس الماضى أحدث أغانيه بعنوان أيلول وهى من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان وليد توفيق ومن توزيع مصطفى عبدالرضا، وتم تسجيلها داخل استديوهات سليم سلامة.

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