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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 10 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق المنصورية بقرية منشأة رضوان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق المنصورية بقرية منشأة رضوان بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أوسيم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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