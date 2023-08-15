دفن جثة سيدة لقيت مصرعها دهسا أسفل عجلات سيارة بالتجمع الأول

صرحت نيابة القاهرة الجديدة، بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها دهسا أسفل عجلات سيارة مسرعة بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طريق السويس اتجاه القاهرة بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وعثر على جثة سيدة فى العقد الخامس من العمر.

وبعمل التحريات تبين أن سيارة مسرعة دهستها أثناء عبورها الطريق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الشروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.