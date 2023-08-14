رئيس الأهلي يطمئن على الحالة الصحية لحمدي جمعة

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة حمدي جمعة، لاعب الأهلي السابق، بمستشفى المعلمين للاطمئنان على حالته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية.

والتقى الخطيب خلال الزيارة قيادات المستشفى والطبيب المعالج، وتأكد من توفير الرعاية والعلاج اللازم، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حمدي جمعة، وأن يتجاوز الأزمة، ويعود بموفور الصحة والعافية إلى أسرته.

ويحرص محمود الخطيب على التواصل يشكل مستمر مع قدامى النادي الأهلي ويقدم لهم كافة سبل الدعم الكافية على مختلف الأصعدة.