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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سعاد السيد منصور.. رئيسا لحي الجون بالفيوم

سعاد السيد منصور
سعاد السيد منصور رئيس حي الجون بالفيوم
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أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قرارا بندب سعاد السيد منصور رئيس الوحدة المحلية لقرية شكشوك بمركز أبشواي برئاسة حي الجون بمدينة الفيوم، ضمن حركة تنقلات موسعة لضخ دماء جديدة وكوادر متميزة، جاءت من بينها رئيس وحدة شكشوك، نظرا لتميزها وتفانيها في العمل، وتحقيق طفرة خلال فترة عملها بدائرة الوحدة المحلية وتواصلها المستمر في الشارع مع المواطن .

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، أصدر قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة، لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، شملت الحركة ضخ دماء جديدة، وندب وتصعيد 88 قيادة لتولى المسئولية، للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شمل القرار أيضاً، ندب وتصعيد مجموعة من الكوادر المتميزة لرئاسة الوحدات المحلية القروية بمختلف مراكز المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، وملفي التصالح، والتقنين، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي.

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