تعاون ياباني أمريكي لتطوير صواريخ اعتراضية لتقوية قدرات الردع والاستجابة

الأحد 13/أغسطس/2023 - 12:26 م

تعمل اليابان والولايات المتحدة على إبرام اتفاقية بشأن تطوير مشترك لنوع جديد من الصواريخ الاعتراضية التي يمكنها اكتشاف الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت؛ في إطار جهود تقوية قدرات الردع والاستجابة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الأحد/، أن البلدين يخططان لتطوير نوع جديد من الصواريخ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتوصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى اتفاق؛ خلال زيارة كيشيدا إلى أمريكا التي تبدأ الخميس المقبل.

وأضافت أن البلدين يأملان في تعزيز التعاون بشأن برنامج كوكبة الأقمار الصناعية، لافتة إلى أن ذلك سيشمل عمل أقمار صناعية صغيرة معا لتعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخبارية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية والصين تعملان على تطوير أسلحة يصعب اكتشافها؛ مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بحوالي خمس مرات، والصواريخ الباليستية ذات المسارات غير المنتظمة.