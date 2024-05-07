قطع المياه 8 ساعات عن قرية "أم خنان" في منطقة الحوامدية بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن" قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية".

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر 700مم بشارع الساحة بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر 250مم، المتعارض مع الأعمال، وقطع المياه لمدة ٨ ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠/ ٥ / ٢٠٢٤ وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ٥/ ٢٠٢٤، وذلك لإتمام أعمال الربط.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.