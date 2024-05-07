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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

“الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة المتجددة" ضمن من فعاليات المؤتمر الدولي لتحلية المياه

جانب من ورشة
جانب من ورشة
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عقد مركز بحوث الصحراء ورشة عمل  بعنوان الهيدروجين الاخضر مستقبل الطاقه المتجدده وبمشاركة 300 من الباحثين والمهتمين ممثلين 25 دوله وقد افتتح ورشة العمل د. محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولى لتحلية المياه EURO MED 2024 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفتره من 6 إلى 9 مايو 2024 بالتعاون بين مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء و الجمعيه الاوربيه لتحلية المياه EDS.


وقال الدكتور حسام شوقى _رئيس مركز بحوث الصحراء أن الورشه تناولت مقترحات استخدام الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقه الجديده  لتحلية المياه وذلك لمواجهة تحديات الشح المائى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
واستكمل شوقى بأنه إيمانا بالدور الهام للمراكز البحثيه وسبل التعاون البناء وفتح قنوات التواصل مع الهيئات الدوليه العامله فى مجال تقنيات الطاقه المتجدده مما يسهم فى إيجاد الحلول الفعاله لمواجهة تحديات التنميه فى ظل الدعم اللامحدود من القياده السياسيه المصريه وايمانها بأن البحث العلمى هو منارة التنميه الحقيقيه.
 

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الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة مركز بحوث الصحراء