ads
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

السفير المصري ببوليڤيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة

الأنبا يوسف أسقف
الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم السفير حاتم النشار سفير مصر في لاباس عاصمة بوليڤيا التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته لكاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بسانتا كروس، أثناء قداس العيد، استقبله  الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا.

رافق السفير المصري القنصل العام للسفارة محمد صلاح.

وألقى السفير كلمة تهنئة باللغتين العربية والإسبانية قرأ خلالها تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشار إلى حديثه عن الجهود التي تقدمها الكنيسة القبطية في بوليڤيا خلال لقائه بمنزله وزيرة الخارجية البوليڤية، الأمر الذي دعاها أن تطلب زيارة الكنيسة لبحث إمكانية امتداد أنشطتها إلى مقاطعات بوليڤيا الأخرى.

كان الأنبا يوسف قد صلى قداس عيد القيامة في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بسانتا كروس، بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة العائلات القبطية هناك.
وعقب القداس التقى نيافته والسفير والقنصل وجميع المشاركين في القداس على مائدة إفطار في أجواء من الفرحة والود.

السفير حاتم النشار سفير مصر في لاباس عاصمة بوليڤيا عيد القيامه المجيد كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بسانتا كروس الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا