السفير المصري ببوليڤيا يهنئ الأقباط بعيد القيامة

قدم السفير حاتم النشار سفير مصر في لاباس عاصمة بوليڤيا التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته لكاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بسانتا كروس، أثناء قداس العيد، استقبله الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا.

رافق السفير المصري القنصل العام للسفارة محمد صلاح.

وألقى السفير كلمة تهنئة باللغتين العربية والإسبانية قرأ خلالها تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشار إلى حديثه عن الجهود التي تقدمها الكنيسة القبطية في بوليڤيا خلال لقائه بمنزله وزيرة الخارجية البوليڤية، الأمر الذي دعاها أن تطلب زيارة الكنيسة لبحث إمكانية امتداد أنشطتها إلى مقاطعات بوليڤيا الأخرى.

كان الأنبا يوسف قد صلى قداس عيد القيامة في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بسانتا كروس، بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة العائلات القبطية هناك.

وعقب القداس التقى نيافته والسفير والقنصل وجميع المشاركين في القداس على مائدة إفطار في أجواء من الفرحة والود.