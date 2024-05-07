بالسجن والغرامة.. الداخلية السعودية تعلن فرض عقوبات على مخالفي أنظمة الحج

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 08:05 م

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تطبيق عقوبات على المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، وذلك لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج في عدد من المواقع داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، بالإضافة إلى مراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة. يشمل القرار فترة من 02/ 06/ 2024 م إلى 20/ 06/ 2024 م.

وأفادت تصريحات الوزارة، بفرض غرامة مالية مُضاعفة بمقدار (10،000) ريال على المخالفين في حال تكرار مخالفتهم، حيث تؤكد الوزارة على أهمية الامتثال لأنظمة وتعليمات الحج، بهدف ضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم بأمان ويسر.

وتشير الوزارة إلى أن العقوبات المفروضة على المخالفين تتضمن السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50،000) ريال، ومصادرة وسيلة النقل البرية بحسب حكم قضائي، كما يُحظر على المخالفين الدخول إلى المملكة وفقًا للمدد المحددة قانونًا.

تُنبه الوزارة إلى أن الغرامات المالية قد تتزايد مع تكرار المخالفات وتعدد المخالفين، وتطلب من الجمهور الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية بشدة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب القانون، حيث ستفرض غرامة مالية مضاعفة بقيمة (10،000) ريال على المخالفين في حال تكرار المخالفة، كما أبرزت أهمية الامتثال لأنظمة وتعليمات الحج، بهدف ضمان راحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتذكر الوزارة أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح تشمل السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى (50،000) ريال.

وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة وسيلة النقل البرية بناءً على حكم قضائي، وترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، مع منعه من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة قانونًا.

وتُعلم الوزارة أن الغرامات المالية قد تتزايد مع تكرار المخالفات وتعدد المخالفين المتورطين، وتطلب من الجمهور الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة.