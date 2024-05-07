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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إخلاء سبيل 10 متهمين بالتشاجر بسبب التحرش بفتاة فى المقطم

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إخلاء سبيل ١٠ متهمين بالتشاجر، وإصابة بعضهم البعض، بسبب معاكسة فتاة، بعد التصالح.
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا بمشاجرة ومصابين داخل كافية كائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص)، طرف ثان (7 أشخاص، يعملون بالكافية المشار إليه) "جميعهم مصابون بكدمات وجروح متفرقة" لقيام أحد أفراد الطرف الأول بمعاكسة فتاة من الطرف الثانى، تعدى خلالها الطرفين بالضرب على بعضهم البعض مما أدى إلى حدوث إصابتهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القانونية التحرش بفتاة الإجراءات القانونية بعد التصالح شرطة المقطم