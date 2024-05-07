ads
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مياه الفيوم: خطة صيانة شهرية بقطاع الصرف الصحي لضمان تحسين واستدامة الخدمة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن أن قطاع الصرف الصحي بالشركة بتنفيذ خطة صيانة وقائية لجميع شبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. 

وأكد أن جميع القطاعات بالشركة تعمل على قدم وساق من أجل خدمة المواطنين في جميع مدن وقرى المحافظة على حد سواء لضمان الخدمة لرضاء العملاء. 

وفي السياق أوضح الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة أن القطاع نفذ خلال شهر ابريل العديد من أعمال الصيانة الوقائية بمحطة معالجة طاميه ومراجعة شاملة لجميع مراحل المعالجة وصيانة كاملة لمولد الكهرباء والهوايات.


وجرى عمل صيانة شاملة لمحطة المعالجة الرئيسية بكوم اوشيم  والإسكان الاجتماعي ومحطة قرية الجمهورية بمركز طاميه وصيانة طلمبات بمحطة رفع عزبة عاشور بمركز الفيوم. 

وأضاف أن الخطة الشهرية شملت تطهير لشبكات الصرف الصحي بمناطق متفرقة من المحافظة بالإضافة إلى صيانة لسيارات الكسح ومعدات القطاع والتأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين التي يتم استقبالها على مدار اليوم. 

inbound1950707805266917505
inbound1950707805266917505
inbound6308555234618441758
inbound6308555234618441758
inbound764835697065917726
inbound764835697065917726
inbound9054464719921340414
inbound9054464719921340414
مياه الفيوم رئيس مياه الفيوم شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم خطة صيانة شهرية بقطاع الصرف الصحي تحسن واستدامة الخدمة