مياه الفيوم: خطة صيانة شهرية بقطاع الصرف الصحي لضمان تحسين واستدامة الخدمة

كشف المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن أن قطاع الصرف الصحي بالشركة بتنفيذ خطة صيانة وقائية لجميع شبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد أن جميع القطاعات بالشركة تعمل على قدم وساق من أجل خدمة المواطنين في جميع مدن وقرى المحافظة على حد سواء لضمان الخدمة لرضاء العملاء.

وفي السياق أوضح الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة أن القطاع نفذ خلال شهر ابريل العديد من أعمال الصيانة الوقائية بمحطة معالجة طاميه ومراجعة شاملة لجميع مراحل المعالجة وصيانة كاملة لمولد الكهرباء والهوايات.



وجرى عمل صيانة شاملة لمحطة المعالجة الرئيسية بكوم اوشيم والإسكان الاجتماعي ومحطة قرية الجمهورية بمركز طاميه وصيانة طلمبات بمحطة رفع عزبة عاشور بمركز الفيوم.

وأضاف أن الخطة الشهرية شملت تطهير لشبكات الصرف الصحي بمناطق متفرقة من المحافظة بالإضافة إلى صيانة لسيارات الكسح ومعدات القطاع والتأكيد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين التي يتم استقبالها على مدار اليوم.

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