أثناء حصاده لمحصول القمح.. وفاة شاب بلدغة ثعبان في الفيوم

لقي شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه إثر إصابته بحالة إعياء بسبب لدغ ثعبان، أثناء عمله بدرس محصول القمح دائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم.



البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، اخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود إشارة من مستشفى إطسا المركزي، مفادها وصول المدعو "سلومه محمد سليمان " 22 عاما - ويقيم بقرية قلمشاه التابعة لدائرة المركز ، مصاب بحالة اعياء إثر لدغ ثعبان.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والد الشاب المدعو" محمد سليمان - 52 سنة ويقيم بقرية قلمشاه التابعة لدائرة المركز ، قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بأرضه الزراعية بذات الناحية لدغه ثعبان؛ ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.