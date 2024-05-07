الحلبي: تدفق الفلسطينيين نحو الحدود المصرية في حالة الاجتياح انتهاك لمعاهدة السلام

سلط اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية، الضوء على الوضع الراهن في غزة والموقف المصري تجاه تهدئة الأوضاع هناك.

قال الحلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أن مصر تحتفظ بحق تحرك قواتها داخل سيناء حتى الحدود الدولية في حالة انتهاك إسرائيل لبنود معاهدة السلام، مشيرًا إلى أن الاتفاقية كانت ضامنًا لأمن إسرائيل لعقود.

وحذر من أن اقتحام رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية، مع احتمالية وقوع مجزرة نظرًا للكثافة السكانية العالية بالمدينة، وأشار إلى معارضة قادة دوليين لهذه الخطوة.

وأضاف "الحلبي" أن تدفق الفلسطينيين نحو الحدود المصرية في حالة الاجتياح سيشكل انتهاكًا لمعاهدة السلام وتهديدًا غير مباشرًا لسيادة مصر.

ونوه على أن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها أو الأردن، مؤكدًا على التنسيق الوثيق بين البلدين واستعداد مصر لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة.