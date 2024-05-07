تجديد حبس 4 متهمين بسرقة سيارة وتقطيعها خردة بالبساتين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس أربعة متهمين بسرقة سيارة وتقطيعها وبيعها خردة، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

أمن القاهرة من ضبط عاملان بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامهما بسرقة سيارة إحدى السيدات من أمام مسكنها بدائرة القسم بإستخدام سيارة آخرى ملك أحدهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرا بالتصرف فى السيارة المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئا النية" (عامل خردة ، ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطهما ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق وقررا قيامهما بتقطيع السيارة المستولى عليها إلى أجزاء بقصد التصرف فيها بالبيع قطع غيار وتم بإرشادهما ضبط الأجزاء الخاصة بالسيارة.