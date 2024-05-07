المركز التكنولوجي بالعريش يستقبل طلبات التصالح على مخلفات البناء

تفقد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش يرافقه أيهاب بكير سكرتير عام المجلس سير العمل في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة العريش للمتقدمين في أول يوم لفتح طلبات التصالح على مخلفات البناء على القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

واطمأن رئيس المدينة على تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على القانون الجديد وذلك بعد تدريب العاملين بالمركز علي التعامل مع المستندات المطلوبة للمتقدمين علي التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

وتابع كافة الإجراءات الخاصة بالمركز التكنولوجي خلال استقبال المتقدمين للتصالح والتأكد من وضع بنرات إرشادية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمركز لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين للبدء في تلقي الطلبات بدءا من اليوم .

وأفاد أحمد زايد مدير المركز التكنولوجي أن المركز استقبل اليوم المواطنين بمدينة العريش المتقدمين في أول يوم لفتح طلبات التصالح علي مخلفات البناء على القانون الجديد طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتيسير الاجراءات على المواطنين في إطار اللوائح والقوانين التي تنظم ملف التصالح على مخالفات البناء .