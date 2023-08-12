الأوقاف تواصل «البرنامج الصيفي للأطفال» بمسجد خالد بن الوليد في إمبابة.. نصر عبده: مناهج تبني العقول وتنير الوجدان.. هشام عبد العزيز: تربط النشء ببيوت الله.. هدى معوض: نؤمن بحق الطفل في التوجيه السليم

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة، أقامت مديرية أوقاف الجيزة، الجمعة، احتفالية كبرى للبرنامج الصيفي للطفل بمسجد خالد بن الوليد التابع لإدارة أوقاف إمبابة بمديرية أوقاف الجيزة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والكاتب الصحفي نصر عبده، مدير تحرير البوابة نيوز، والشيخ السيد عبد المجيد، وكيل الوزارة للمساجد والقران الكريم، والدكتور السيد مسعد السيد، وكيل الوزارة، والدكتور ناصر دسوقي السقا، مدير عام الدعوة والبر، والدكتور صبري حلمي محمد الغياتي، مدير الدعوة، والدكتورة هدى حميد معوض، مسئول ملف الأطفال، وجمع غفير من قيادات الدعوة وطلبة البرنامج الصيفي بحي إمبابة بالجيزة وأولياء الأمور.

في كلمته، أكد الدكتورهشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني أن بناء الوعي المجتمعي هو صمام أمان للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وأن أي جهد يطلق في إطار بناء الوعي الديني لابد وأن يقابل بالتحية والدعم، وأن مرحلة البناء الفكري بحاجة إلى جهد كبير، وأن البرنامج الصيفي للأطفال يربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل)، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه، ويسهم في بناء وعي الأطفال وينمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.



ووجه الكاتب الصحفي نصر عبده مدير تحرير البوابة نيوز، تحية إعزاز وتقدير للبرنامج الصيفي للأطفال بوزارة الأوقاف وللقائمين عليه من الأئمة والواعظات الذين غيروا الخريطة التفاعلية مع الأطفال بشكل مباشر وملحوظ، وجذبوا انتباه الأطفال وأتاح البرنامج الصيفي للأطفال الفرصة للتفاعل معهم، مؤكدًا أن إقامة البرنامج الصيفي للأطفال ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالطفل فالأطفال هم بناة المستقبل، وهذا البرنامج يعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.



وأضاف أن مجلة "الفردوس" تشكل تقويمًا سلوكيًّا إيجابيًّا للأطفال من خلال أحداث الرواية، والتي استخدمت فن الكوميكس لتوجيه الطفل والتأثير عليه إيجابيًّا للتفاعل مع أحداث الرواية وحب القيم المجتمعية النبيلة، مشيدًا بما رآه رأي العين من نجاح لأئمة وواعظات الأوقاف في الحصول على ثقة المجتمع والتفاف الأطفال حولهم بهذه القوة والكثافة، وبالتفاعل مع الوسائل العصرية في التربية والتثقيف للأطفال كاستخدام مسرح العرائس، وأسلوب القصص، وأسلوب المسابقات، والتحفيز بالجوائز العينية للأطفال من خلال البرنامج الصيفي والذي يعقد بالمساجد.



وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هدى حميد معوض، أن وزارة الأوقاف المصرية تولي البرنامج الصيفي للأطفال اهتمامًا كبيرًا، حيث إن الأطفال هم شباب المستقبل وعليهم تبنى آمال الأمم، فمن حقهم التوجيه التربوي السليم والتنشئة على كل خلق قويم، ولذلك كانت رؤية وزارة الأوقاف في ربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل) على أيدي نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، بما يسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الأطفال، وبناء الوعي لديهم وتنمية روح الانتماء للوطن ومحبته، كما قدمت رحمة محجوب فنانة العرائس عرضًا تربويًّا للأطفال عن الصدق والأمانة.