"كنت برقي واحدة ست ومليش في الدجل".. اعترافات دجال الخليفة

تواصل نيابة الخليفة الجزئية، تحت إشراف نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق مع المتهم بممارسة اعمال الدجل والشعوذة داخل أحد المساجد، وواجهت النيابة المتهم بمقاطع الفيديو التى يظهر فيها أثناء تعامله مع إحدى السيدات داخل المسجد.

وقال المتهم إنه كان يقوم برقيتها بناء على طلب منها لمرورها بأزمات، ثم قام بذلك دون مقابل مادى، ونفى قيامه بأعمال الدجل أو السحر، وأنه من رواد المسجد بشكل دائم.

وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعه، واستدعاء مسئولى المسجد لسؤالهم، وكذلك الاستعلام عنه فى الاوقاف، بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المسجد.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن ممارسة أحد الأشخاص أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وأقر بقراءة الرقية الشرعية على إحدى السيدات بناء على طلبها دون مقابل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.