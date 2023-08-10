تنسيق الجامعات ٢٠٢٣.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى الإثنين المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق بيان رسمي لها اليوم ، إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، يوم الإثنين المقبل وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

وأغلق مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي اليوم الخميس التقديم بالمرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة في تنسيق القبول بالجامعات المصرية والمعاهد لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ في تمام الساعة السابعة مساء .

كان قد قرر أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 10 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.





وقال السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني استقبل رغبات طلاب المرحلة الأولى مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.





وصرح دكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.





وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.





كان قد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣، يوم السبت الموافق 5/8/2023 وفق الحد الأدنى التالي :الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923،ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالب وطالبة.