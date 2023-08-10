1071 مواطنا يتسلمون "الكارت الموحد" من 500 ألف مواطن في بورسعيد

أعلنت المهندسة شيماء جودة، مدير منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن أن 1071 مواطنا ببورسعيد استلم الكارت الموحد، خلال اليومين الماضيين، من أصل 500 ألف مواطن مستهدف في بورسعيد.

وأشارت “جودة” خلال اجتماع مناقشة منظومة الكارت الموحد الجديدة، إلى أنه وُزع المواطنين على 10 أسابيع كل أسبوع 50 ألف مواطن تصل لهم رسالة على هواتفهم المحمولة المسجلة وصلاحية الرسالة أسبوع، ويوجد 4000 مواطن لا يوجد خط هاتف محمول مسجل باسمه لذلك متاح الحصول على خط محمول مجانا كمان أن حامل الكارت يمكنه الحصول على خط محمول من شركة محمول مقابل 82 جنيها فقط بدلا من 175 جنيها.

وأكدت أنه يتواجد 32 منفذا لاستلام الكارت الموحد منهم 25 منفذا بريدا، و5 مكاتب تموين، ومكتب تأمين صحي شامل، ومركز تكنولوجي بديوان عام المحافظة.

ويعد "الكارت الموحد" بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع لاستخدام خدمات الإيداع أو استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للبريد المصري، كما يضم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل إضافة لخدمات المدفوعات الحكومية.

ويهدف الكارت إلى التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين، ومنع عملية التلاعب والاستيلاء على دعم المواطن، وسيجرى فتح حساب شخصي لكل مواطن في البريد المصري مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى احدى شركات المحمول وسيكون مزود ببصمة إلكترونية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أنه سيتم البدء في تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد شهر أغسطس 2023 وسيجرى تعميم تجربة الكارت للتموين في مختلف المحافظات بعد ذلك بعدة شهور.