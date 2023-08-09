البنك المركزي: ارتفاع ودائع القطاع المصرفي بقيمة 465.6 مليار جنيه

ارتفعت الودائع لدي البنوك خلال الفترة من يوليو وحتي سبتمبر من العام المالي 2022/2023 بنحو 465.6 مليار جنيه بمعدل زيادة 6.3% لتسجل 7.819 تريليون جنيه.

وكشف البنك المركزي فى تقرير حديث عبر موقعه الإلكتروني أن قطاع الأعمال الخاص ساهم بنحو 34.6% من الزيادة الإجمالية في الودائع لدى البنوك.

وجاءت الزيادة في الودائع نتيجة لنمو الودائع بالعملة المحلية والتى ارتفعت بمقدار 401.9 مليار جنيه بمعدل 6.4%.

وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 63.7 مليار جنيه بمعدل 6% أو بما يعادل 19.4 مليار جنيه بمعدل 1.8% باستبعاد أثر التغير في سعر الصرف خلال فترة العرض.

وانقسمت الودائع إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 6.688 تريليون جنيه تمثل 85.5% من إجمالي الودائع، والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.130 تريليون جنيه تمثل 14.5% من إجمالي الودائع.