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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي: ارتفاع ودائع القطاع المصرفي بقيمة 465.6 مليار جنيه

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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ارتفعت الودائع لدي البنوك خلال الفترة من يوليو وحتي سبتمبر من العام المالي 2022/2023 بنحو 465.6 مليار جنيه بمعدل زيادة 6.3% لتسجل 7.819 تريليون جنيه.
وكشف البنك المركزي فى تقرير حديث عبر موقعه الإلكتروني أن قطاع الأعمال الخاص ساهم بنحو 34.6% من الزيادة الإجمالية في الودائع لدى البنوك.
وجاءت الزيادة في الودائع نتيجة لنمو الودائع بالعملة المحلية والتى ارتفعت بمقدار 401.9 مليار جنيه بمعدل 6.4%.
وزادت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 63.7 مليار جنيه بمعدل 6% أو بما يعادل 19.4 مليار جنيه بمعدل 1.8% باستبعاد أثر التغير في سعر الصرف خلال فترة العرض.
وانقسمت الودائع إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 6.688 تريليون جنيه تمثل 85.5% من إجمالي الودائع، والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.130 تريليون جنيه تمثل 14.5% من إجمالي الودائع.

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