وزيرة الثقافة: الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح مميزة ومختلفة

الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 11:47 م

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن الفنان محمد رياض رئيس الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح قدمها بشكل مختلف ومميز وأنها المرة الأولى التي يكون فيها رئيس المهرجان فنان وليس أحد قيادات الوزارة، لافتة إلى أن المهرجان أعد له منذ عدة شهور.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "هي في مصر"، المذاع على قناة الدلتا ويقدمه الإعلامي محسن الصباغ، أن المهرجان شهد لأول مرة مسابقة في التأليف المسرحي لخلق جيل من المؤلفين يعبرون عن الهوية المصرية في كتاباتهم، لافتة إلى عودة الروح لمسارح الدولة هو الهدف الأسمى للوزارة.